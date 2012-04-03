У Херсоні BMW збив електроопору: водій загинув
10:56, 03 квітня 2012Новини регіонів
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Троє пасажирів у реанімації
У Херсоні автомобіль BMW зіткнувся з електричною опорою.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Херсонській області, ДТП сталося ввечері 2 квітня.
В результаті аварії 28-річний водій загинув на місці події. Трьох пасажирів BMW – чоловіків 1984, 1985 і 1987 років народження з різними травмами госпіталізовано в реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні.
Щоб дістати тіла загиблого і травмованих з корпусу автомобіля на місце ДТП довелося викликати рятувальників МНС.
Проводиться розслідування всіх обставин інциденту.
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