На Тернопільщині незаконно видобували воду

На Тернопільщині порушено кримінальну справу за фактом незаконного видобутку води.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що службові особи Бучацького комбінату комунальних підприємств самовільно, без одержання спеціального дозволу на користування надрами, із підземних джерел впродовж трьох місяців 2011 року видобули 45,6 тис. м куб. води. Таким чином посадовці завдали державі збитків на суму 710,1 тис грн.

За фактом незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення прокуратурою Бучацького району порушено кримінальну справу за ст. 240 (незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення) та ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.