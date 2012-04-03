На Житомирщині автомобіль збив велосипедистку

В ніч з 1 на 2 лютого на 129 кілометрі автодороги "Житомир – Виступовичі" 50-річний водій автомобіля «Фіат скудо» з селища Озерне Житомирського району на смерть збив 26-річну велосипедистку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДАІ у Житомирській області.

Жителька селища Нова-Борова Володарсько-Волинського району загинула на місці ДТП від отриманих травм. Наразі за цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка.