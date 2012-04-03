У Маріуполі 14-річний підліток порізав ножем обличчя дівчині

У Маріуполі Донецької області під час сварки 14-річний підліток наніс кілька ножових поранень 15-річній дівчині.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Маріупольського міського управління міліції, даний інцидент відбувся у четвер, 29 березня.

У повідомленні наголошується, що з міської лікарні №3 по чергової частини Жовтневого райвідділу міліції Маріуполя поступило повідомлення про госпіталізацію 15-річної дівчини з різаними ранами обличчя та тіла. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка затримала підозрюваного у злочині.

Міліція встановила, що компанія молодих людей, до складу якої входила постраждала дівчина, купила і розпивала спиртне за місцем проживання підозрюваного. В результаті виниклого конфлікту, 14-річний господар схопив кухонний ніж і наніс дівчині ножові поранення.

Наразі співробітниками кримінальної міліції у справах дітей спільно із слідчим відділом Жовтневого райвідділу проводяться заходи щодо встановлення обставин інциденту.

Порушено кримінальну справу за ст.122 Кримінального кодексу України (Умисне тілесне пошкодження середньої тяжкості). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.