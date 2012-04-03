У Краснолиманському лісництві тривають пошуки чоловіка
12:31, 03 квітня 2012Новини регіонів
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Пішов до лісу і не повернувся
У Краснолиманському лісництві в Донецькій області тривають пошуки чоловіка, який 30 березня пішов до лісу і не повернувся.
Як повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій України, 2 квітня о 13:00 до Краснолиманського районного відділу МНС надійшло повідомлення про те, що 30 березня о 15:00 чоловік 1931 року народження пішов до лісу та досі не повернувся.
Син зниклого громадянина просив допомогти у пошуках батька.
У той же день рятувальники обстежили 627 га лісу, але чоловіка не знайшли.
Наразі пошуки тривають.
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