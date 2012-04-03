У Краснолиманському лісництві тривають пошуки чоловіка

У Краснолиманському лісництві в Донецькій області тривають пошуки чоловіка, який 30 березня пішов до лісу і не повернувся.

Як повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій України, 2 квітня о 13:00 до Краснолиманського районного відділу МНС надійшло повідомлення про те, що 30 березня о 15:00 чоловік 1931 року народження пішов до лісу та досі не повернувся.

Син зниклого громадянина просив допомогти у пошуках батька.

У той же день рятувальники обстежили 627 га лісу, але чоловіка не знайшли.

Наразі пошуки тривають.