Вінниччина: після падіння в річку госпіталізовано 3-річного хлопчика
14:24, 03 квітня 2012Новини регіонів
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З переохолодженням
В смт Дашів Іллінецького району Вінницької області внаслідок падіння у воду 3-річний хлопчик госпіталізований у лікарню з переохолодженням.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі УМНС у Вінницькій області.
За повідомленням, 2 квітня двоє дітей самостійно пішли до місцевої річки, там 3-річний хлопчик впав у річку. На крики другої дитини до місця пригоди прибіг батько малолітнього хлопчика й витяг його з води та надав першу допомогу.
Дитину з діагнозом «загальне переохолодженням організму» госпіталізовано у реанімаційне відділення районної лікарні.
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