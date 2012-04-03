Вінниччина: після падіння в річку госпіталізовано 3-річного хлопчика

В смт Дашів Іллінецького району Вінницької області внаслідок падіння у воду 3-річний хлопчик госпіталізований у лікарню з переохолодженням.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УМНС у Вінницькій області.

За повідомленням, 2 квітня двоє дітей самостійно пішли до місцевої річки, там 3-річний хлопчик впав у річку. На крики другої дитини до місця пригоди прибіг батько малолітнього хлопчика й витяг його з води та надав першу допомогу.

Дитину з діагнозом «загальне переохолодженням організму» госпіталізовано у реанімаційне відділення районної лікарні.