У Харкові пенсіонера засуджено за розбещення неповнолітнього

У Харкові за розбещення неповнолітнього до позбавлення волі засуджено 60-річного чоловіка.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління прокуратури області Андрія Гончаренка.

За його даними, у жовтні 2011 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння в одному з аквапарків Харкова, шляхом обману запросив до роздягальні малолітнього хлопчика та вчинив із ним розпусні дії.

А.Гончаренко зазначив, що Київський районний суд Харкова визнав чоловіка винним у скоєнні злочину та засудив за ч. 2 ст. 156 КК України (розбещення неповнолітніх) на 6 років позбавлення волі. Прокурор зазначив, що раніше чоловік уже був засуджений за аналогічний злочин.