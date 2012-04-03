Тернопільщина: за благодійні кошти закуплено інсулінові помпи для дітей

На Тернопільщині за результатами благодійної акції «Серце до серця» у 2011 році було закуплено 5 інсулінових помп – пристроїв для автоматичного постійного підшкірного введення інсуліну. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила начальника обласного управління у справах сім’ї та молоді Наталія Зайчук. За її даними, було закуплено і передано потребуючим дітям області 5 інсулінових помп Dana IIS та витратні матеріали до них загальною вартістю 146,1 тис. грн.

«Цього року акція розпочнеться 16 квітня і триватиме до 6 травня. Як і минулого року вона пройде під гаслом допомоги дітям, хворим на цукровий діабет. За зібрані кошти для дітей області буде придбано інсулінові помпи. Вартість одного такого пристрою складає від 29 до 40 тис. грн.», – зазначила Н.Найчук.

Вона пояснила, що кількість пристроїв, яку буде закуплено цього року, буде визначено в залежності від зібраної суми.

Куплені помпи безкоштовно передадуть тим дітям області, перебіг хвороби в яких проходить вкрай тяжко.

Цього року до акції на Тернопільщині планується залучити 1 тис. волонтерів – учнів шкіл, студентів, членів молодіжних та дитячих громадських організацій. Волонтери матимуть спеціальні бейджі, а скриньки, до яких збиратимуться пожертвування, обладнають захисними елементами та символікою благодійного фонду «Серце до серця».

Кращі волонтери акції влітку зможуть відвідати найбільший музичний фестиваль Європи «Вудсток», який цього року походитиме у Польщі. Окрім цього найкращих волонтерів організатори акції обіцяють запросити до участі у спільному сплаві на байдарках по Дністру разом із польськими скаутами.

Довідка УНІАН. За 6 років проведення Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» в Тернопільській області було зібрано 456 тис. грн.