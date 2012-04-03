У Криму тривають пошуки підлітка, який заблукав у горах

Сьогодні продовжуються пошуки 16-річного хлопця, який зник 30 березня під час Міжнародних змагань зі спортивного орієнтування поблизу Ангарського перевалу в Криму.

Як повідомляється на сайті Міністерства з надзвичайних ситуацій, координацію пошуково-рятувальних робіт здійснює Головне територіальне управління МНС в Криму та спеціалізовані служби цивільного захисту. На місці події організовано штаб на чолі з заступником начальника ГТУ МНС у Криму полковником служби цивільного захисту Андрієм Ткаченком.

Всього з моменту зникнення спортсмена обстежено 34 кв. км території в районі Ангарського перевалу.

2 квітня до пошуків були залучені 100 рятувальників, з них від МНС - 60 осіб, МВС - 30 осіб, контрольно-рятувальної служби - 10 осіб, а також 16 одиниць техніки.

МНС звертається до громадян з проханням повідомити за телефонами 101 або 102, якщо хтось бачив зниклу дитину.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня, о 22.30 до МНС надійшла інформація про те, що поблизу Ангарського перевалу о 15-й год. 30 березня під час Міжнародних змагань зі спортивного орієнтування заблукав житель Полтави, який має вади слуху та мови.