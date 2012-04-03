Учні, які ночували в квартирі Завадського, не вірять, що він педофіл

Учні відомого акордеоніста, заслуженого артиста України Ігоря Завадського не вірять, що він розбещував неповнолітніх, і заявляють, що їхньому вчителю погрожували.

Як передає кореспондент УНІАН, про це діти і їхні мами заявили сьогодні на прес-конференції у Києві.

Один з учнів І.Завадського Денис Снігірьов наголосив, що незадовго до затримання міліцією за підозрою у розбещенні неповнолітніх І.Завадському погрожували. “Я чув особисто погрози, тобто до нього прийшли додому і сказали, що якщо вони ще раз почують про нього - в газеті, по радіо, по телевізору, то вони допоможуть йому зробити так, щоб про нього більше ніде не чули”, - сказав Д.Снігірьов. На уточнююче запитання, хто саме приходив, хлопець відповів: “Я їх не бачив, але я чув".

При цьому Д.Снігірьов додав, що тижнем раніше І.Завадському також погрожували у телефонній розмові. На запитання журналістів, звідки він про це знає, Д.Снігірьов відповів, що І.Завадський повідомив про це його батьку.

За словами мами Дениса Наталії Снігірьової, батько хлопця часто спілкувався з акордеоністом по телефону. Н.Снігірьова уточнила, що її син неодноразово брав участь у концертах разом з І.Завадським, а оскільки їхня сім’я малозабезпечена, то Денис часто жив у квартирі акордеоніста, бо вони не мали змоги зупинятися в готелі. Мати і хлопець категорично заявляють, що жодних домагань з боку музиканта не було. При цьому Д.Снігірьов додав, що І.Завадський жив в однокімнатній квартирі, а мати уточнила, що спали вони на різних диванах.

Н.Снігірьова також повідомила, що їм телефонували якісь люди і наполегливо пропонували написати заяву до міліції про протиправні дії І.Завадського. Вона зазначила, що цих людей не знає. За словами Н.Снігірьової, у розмовах ці люди представлялися батьками дітей, які вчилися у І.Завадського. На уточнююче запитання журналістів, чи не були це працівники міліції, мати відповіла, що ніхто з тих людей не представлявся працівником правоохоронних органів.

Мати іншого учня І.Завадського Данила Маріанна Зубко висловила переконання, що музиканта обмовили. “Цього бути не може. Це дуже хороша, чиста душею людина. Дуже простий, прямий, не потайний. Він ні від кого нічого не приховував. Він просто як дитина, яка світиться з середини, від нього йде великий позитив”, - підкреслила жінка.

“Він не наживає мільйонів на своєму таланті. Він має копійки, якими потім намагається поділитися з тими, хто цього потребує”, - наголосила М.Зубко.

Вона зазначила, що знає І.Завадського 5 років. При цьому, за словами М.Зубко, колись її знайома, посилаючись на чутки, попереджала, що музикант нетрадиційної орієнтації. Водночас жінка наголосила, що за всі роки спілкування з І.Завадським, вона немала жодного приводу, щоб не довіряти йому.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції у Києві начальник Управління зв’язків з громадськістю МВС України Володимир Поліщук повідомив, що стосовно І.Завадського, його піар-менеджера чи директора, а також водія порушено кримінальну справу за статтею 156 «розбещення неповнолітніх» Кримінального кодексу України. Він додав, що у даний час І.Завадський і його директор утримуються в слідчому ізоляторі, а водій перебуває на підписці про невиїзд.

Кримінальну справу порушувало Шевченківське райуправління міліції Києва, а зараз її передано до слідчого управління Головного управління МВС України у столиці.

За словами В.Поліщука, слідчі зібрали доказову базу, зокрема відеозаписи, за 11-ма епізодами кримінальної справи щодо розбещення неповнолітніх І.Завадським.