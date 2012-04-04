Хмельниччина: 53-річний чоловік впав у люк теплотраси
09:36, 04 квітня 2012Новини регіонів
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Врятували еменесевці
У Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині, 53-річний чоловік впав у люк теплотраси.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в оперативно-координаційному центрі територіального УМНС в області, пригода трапилася позавчора.
На місці події працювало 5 чоловік особового складу МНС, які за допомогою рятувальної мотузки підняли на поверхню потерпілого.
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