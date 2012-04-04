У Київському метро знову зупинявся рух потягів

У Київському метрополітені через несправність вагону зупинявся рух потягів.

Як повідомляє прес-служба МНС України, 3 квітня о 19.27 у Київському метрополітені на станції "Арсенальна" Святошинсько-Броварської лінії через технічну несправність вагону був зупинений рух. Зупинка тривала близько 6 хвилин.

На станції "Арсенальна" люди вийшли з вагонів на платформу. Після цього потяг відбув у депо для на ремонт.