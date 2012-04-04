На Луганщині чадним газом отруїлися двоє діти
10:52, 04 квітня 2012Новини регіонів
0
У лікарні з середнім станом тяжкості
У Луганську в приватному житловому будинку троє людей отруїлися чадним газом, з них двоє - діти.
Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МНС України у Луганській області.
Постраждалі у стані середньої тяжкості перебувають у токсикологічному відділенні обласної клінічної лікарні.
Пожежі в будинку не було. Причина отруєння - несправність димаря опалювального газового котла.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter