На Луганщині чадним газом отруїлися двоє діти

У Луганську в приватному житловому будинку троє людей отруїлися чадним газом, з них двоє - діти.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МНС України у Луганській області.

Постраждалі у стані середньої тяжкості перебувають у токсикологічному відділенні обласної клінічної лікарні.

Пожежі в будинку не було. Причина отруєння - несправність димаря опалювального газового котла.