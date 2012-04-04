Вовк, що напав на людей у Криму, виявився скаженим

Вовк, який, за уточненими даними, покусав чотирьох людей у селах П’ятихатка й Курганне в Криму, хворів на сказ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського Управління Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Серед постраждалих - жінка й троє чоловіків. У більшості селян укуси рук, у одного чоловіка - ніг. Вони перебувають у лікарні. Результати аналізів на сказ будуть готові через 47 днів.

"Пройшло засідання комісії Червоногвардійської райдержадміністрації з питань ТЕБ і НС, на якому було визначено низку ветеринарних заходів і заходів із недопущення захворювання на сказ сільськогосподарських і домашніх тварин", - повідомили в УМНС.

Як повідомляв УНІАН, вовк покусав людей 2 квітня. Звіра застрелив єгер. Труп тварини відправили до Сімферополя, в лабораторію ветеринарної медицини для дослідження на сказ. Раніше рятувальники повідомляли про трьох постраждалих.