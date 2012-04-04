У лікарнях Донеччини порушують охорону праці

У Донецькій області з початку 2012 року в медичних установах проведено 47 перевірок виробничих об`єктів, під час яких виявлено 275 порушень нормативно-правових актів з охорони праці.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Територіального управління Держгірпромнагляду України в Донецькій області.

У повідомленні зазначається, що за результатами перевірок було припинено роботу 30 одиниць устаткування, до адміністративної відповідальності притягнуто 34 посадових особи, зокрема 12 перших керівників медустанов.

У повідомленні нагадали, що Державний нагляд з дотримання законодавства з охорони праці в 491 лікувально-профілактичній установі області здійснює лише один інспектор, і контролювати кожен небезпечний виробничий процес на кожному робочому місці одній людині просто не під силу. Але функції створення безпечних умов праці Законом України «Про охорону праці» покладено на роботодавця, тому й відповідальність в цьому питанні лежить на роботодавці, зазначається в повідомленні.