67 псевдочорнобильців незаконно отримали понад 2 млн пенсій

На Черкащині фахівці Держфінінспекції виявили 67 псевдочорнобильців, які незаконно отримали понад 2 млн грн пенсій

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держфінінспекції в Черкаській області, фахівці інспекції виявили численні факти надання недостовірних документів до Пенсійного фонду під час ревізії щодо правильності призначення пенсії, допомоги і компенсації особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та обґрунтованості видачі документів, які слугували підставою для їх призначення.

Під час цієї перевірки вже виявлено 67 осіб, які для отримання пенсій надали недостовірні документи. Цим псевдочорнобильцям призначено та виплачено понад 2 млн грн пенсій. Матеріали ревізій передані до правоохоронних органів, за результатами розгляду яких порушено 9 кримінальних справ.

Крім того, до Комісії зі спірних питань визначення статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Черкаської облдержадміністрації направлені клопотання про позбавлення цих осіб статусу постраждалих та вилучення посвідчень учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. За результатами засідань комісії 34 особам не підтверджено статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Робота комісії триває.

У Держфінінспекції в Черкаській області не виключають збільшення кількості псевдочорнобильців, оскільки надійшли відповіді не на всі запити ДФІ.