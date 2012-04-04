У Києві біля дитбудинку виявили снаряд часів війни

2 квітня до оперативно-координаційного центру Головного територіального управління МНС у Києві надійшло повідомлення про виявлення артилерійського снаряду діаметром 152 мм часів Другої світової війни в лісі за дитячим будинком «Малютка» на вул. Маршала Жукова.

Як повідомляє прес-служба МНС України, група піротехнічних робіт 1 Спеціального регіонального центру швидкого реагування оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС вилучила та знешкодила снаряд на полігоні.

Всього з початку року на території міста вилучено та знешкоджено 38 вибухонебезпечних предметів часів війни: 29 артилерійських снарядів, 5 мінометних мін, авіаційна бомба німецького виробництва та 3 ручні гранати.