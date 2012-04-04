Cин екс-прокурора, що збив на смерть трьох жінок, не приходить до суду

Колегія Апеляційного суду Запорізької області зобов`язала прокуратуру Дніпропетровська забезпечити приведення до суду сина колишнього районного прокурора Дніпропетровська Дмитра Рудя, який збив на смерть трьох жінок, і який 2 квітня в чергове не з`явився на судове засідання.

Як повідомили УНІАН в Апеляційному суді Запорізької області, постанова, яка «зобов`язує прокуратуру Дніпропетровська забезпечити явку підсудного приведенням», була винесена напередодні, 2 квітня, після того, як адвокат підсудного в чергове заявив про те, що Д.Рудь на засіданні суду не буде присутнім через проблеми зі здоров`ям.

«У ході процесу адвокат Д.Рудя заявив, що «напередодні суду підзахисний звернувся до однієї з медустанов Дніпропетровська, і зараз, можливо, йому роблять операцію» і пояснив відсутність документів, які підтверджують правдивість даної заяви тим, що «це (погіршення стану здоров`я – УНІАН) сталося раптово», - повідомили в суді.

Суд також врахував заяву представника прокуратури, який вказав на те, що «за весь час відсутності на судових процесах підсудного той не надав суду жодного документу, який би підтверджує його хворобу і місцезнаходження» і виніс постанову про примусове приведення Д.Рудя до суду, призначивши судове засідання на 10 квітня.

Як повідомив УНІАН, у жовтні 2010 року на Набережній Перемоги в Дніпропетровську Д.Рудь на джипі збив на пішохідному переході на смерть трьох жінок, після чого зник з місця ДТП, проте незабаром його було затримано правоохоронцями.

Щодо Д.Рудя було порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до загибелі кількох осіб».

У червні 2011 року Хортицький районний суд Запоріжжя звільнив Д.Рудя з-під варти під заставу в 17 тис грн. 2 грудня 2011 року Хортицький райсуд засудив Д.Рудя до 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном на 3 роки. Прокуратура опротестувала це рішення райсуду в Апеляційному суді Запорізької області, вимагаючи посилити покарання до 7 років позбавлення волі.

На засідання апеляційного суду 29 лютого Д.Рудь не з`явився. Його адвокат заявив, що підзахисний захворів. 14 березня Д.Рудь знову не з`явився в суд, пославшись на хворобу, у зв`язку з чим колегія апеляційного суду вдруге за два тижні перенесла слухання справи, призначивши нове засідання на 21 березня, проте і на нього Д.Рудь не прибув. Були відсутніми також його адвокат і представники потерпілих. Судове засідання було перенесене на 2 квітня, однак і на дане засідання підсудний не з`явився.