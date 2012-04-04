В Одесі міліція затримала сутенера, що продавав дівчат

Співробітники міліції затримали на Привокзальній площі в Одесі 29-річного громадянина, який нелегально перевозив дівчат до Польщі і Німеччини для роботи у будинках розпусти.

Про це УНІАН повідомили сьогодні у Відділі зі зв`язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області.

Як уточнили в облУВС, співробітники Управління з боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми затримали сутенера, коли він разом з однією з двох завербованих дівчат прямував на поїзд до Львова, щоб звідти виїхати до Польщі. У затриманого вилучено документи на його ім`я і особи, яку він супроводжував, квитки на поїзди, а також трудові договори з іноземцями.

Встановлено, що торгівлею людьми затриманий займається близько півроку, і встиг завербувати декілька дівчат, обіцяючи кожній при відправці з Одеси 2,5 тис євро щомісячного заробітку. Сам сутенер за кожну дівчину отримував по 1,5 тис євро.

За даним фактом Слідчим управлінням УМВС України в області порушено кримінальну справу. Підозрюваний затриманий у порядку ст.115 УПК України, і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Одеси. Розпочато досудове слідство.