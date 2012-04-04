Влада Сєвєродонецька довела людей до голодування

У Сєвєродонецьку Луганської області 15 жителів гуртожитку погрожують оголосити голодування через виселення.

Як повідомила УНІАН представник ініціативної групи жителів Світлана Пульна, зараз всі вони знаходяться на площі перед будівлею міської ради.

«Ми встановили свій намет, у ньому чергуватимуть щодня люди. Також були змушені вдатися по допомогу представників опозиційних партій, тому що місцева влада нас не чує», - сказала С.Пульна.

За її словами, в гуртожитку на даний момент проживають 18 осіб, серед яких є пенсіонери (найстаршому 80 років) і неповнолітня дитина.

«Люди готові на рішучі дії, тому що їх виселяють просто на вулицю. Якщо цього тижня до п`ятниці влада не зверне на нас увагу, 15 осіб готові оголосити безстрокове голодування», - сказала С.Пульна.

За словами депутата міської ради Сергія Самарського, будівля гуртожитку раніше перебуває на балансі місцевого відділення Фонду держмайна, але зараз воно передане в комунальну власність Сєвєродонецька. І у нього знову хочуть заселити вже інших людей, жителів міста, які давно стоять в черзі на житлі.

«Якщо дотримуватися суворо закону, то з гуртожитку 18 осіб потрібно виселяти, тому що у них немає ні договору на постійне проживання, ні прописки. Однак з іншого боку, ці люди прожили там більше шести років, йти їм нікуди. Якщо їх виселять, то вони просто залишаться на вулиці. Тому сьогодні вони вийшли на акцію протесту, і я, як депутат, їх в цьому підтримую», - сказав С.Самарський.

За його словами, питання з виселенням жителів гуртожитку неодноразово порушувалося на засіданнях міськради, проте результату позитивного немає.

«На сесії, яка відбулася 29 березня, я знову порушив цю тему у депутатському запиті. У ньому пропонувалося продовжити проживання в гуртожитку жителів ще на місяць, а за цей час підшукати їм альтернативне житло. Сесія міськради не підтримала цю пропозицію», - відзначив С.Самарський.

Прес-секретар Сєвєродонецької міської ради Юлія Суховєєва у телефонній розмові з кореспондентом УНІАН пообіцяла підготувати офіційний коментар з цієї теми.