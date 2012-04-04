Під час Євро-2012 можливий відтік неблагополучних дітей у Донецьк

Міліція Луганської області побоюється масового відтоку дітей-сиріт з інтернатів, а також дітей, схильних до бродяжництва, в Донецьк або Харків на час проведення в цих містах ігор фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.

Про це УНІАН повідомили у Відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС у Луганській області.

За словами начальника кримінальної міліції у справах дітей облуправління МВС полковника міліції Сергія Монахова, працівники міліції проводять низку заходів з метою профілактики дитячої і підліткової злочинності.

«Ми не повинні забувати і про те, що в тому ж Донецьку або Харкові, де проходитимуть фінальні матчі Євро-2012, є свій контингент «важких» підлітків. І якщо до нього приєднається ще армія «біженців» з Луганської області та інших сусідніх регіонів, для наших донецьких і харківських колег це буде дуже неприємний «сюрприз». Багато іноземних уболівальників стануть «мішенню» для малолітніх злодіїв і жебраків. Не важко передбачити, яку непоправну втрату іміджу країни це може заподіяти», - сказав С.Монахов.

За його словами, міліція Луганської області створює мобільні групи з метою виявленню дітей, які займаються бродяжництвом і жебрацтвом.

«Усіх виявлених дітей такої категорії ми охопимо профілактичною роботою. А тих дорослих осіб, які їх використовують в такому «бізнесі» як жебрацтво, притягатимемо до кримінальної відповідальності», - сказав С.Монахов.

Також він зазначив, що міліція має намір проводити регулярні рейди на залізничних і автомобільних вокзалах, а також на прилеглій до них території.

«Одночасно під час оперативно-розшукових заходів служба кримінальної міліції виявляє радикально настроєні неформальні молодіжні організації, які себе відносять до футбольних фанатів. З їх лідерами нам належить серйозно попрацювати, щоб у червні вони нам не піднесли «сюрпризів», - підкреслив С.Монахов.