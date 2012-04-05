На Вінниччині за хабар хотів "відкупитися" призовник

У Вінницькій області за одержання хабара затримано комісара військового комісаріату одного з районів області.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, до правоохоронців надійшла оперативна інформація від мешканців району. Начальника комісаріату затримували у службовому кабінеті, де працівники міліції вилучили предмет хабара та задокументували, що на руках підозрюваного залишився люмінесцентний порошок, яким було оброблено купюри. Посадовець вимагав та отримав від одного з призовників 4 тис грн за надання відстрочки від служби в Збройних силах України.

Наразі прокуратурою Вінницького гарнізону порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу (одержання хабара в особливо великому розмірі, або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище). За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.