На Донеччині зростає смертельний травматизм на приватних шахтах

На приватних шахтах Донецької області з початку поточного року Держгірпромнагляд відмічає зростання смертельного травматизму.

Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Територіального управління Держгірпромнагляду України в Донецькій області із посиланням на першого заступника начальника територіального управління В’ячеслава Короля.

За його словами, в першому кварталі цього року на таких приватних підприємствах, що знаходяться на обліку Східної державної регіональної гірничотехнічної інспекції, зафіксовано 74 випадки загального травматизму (на 10 випадків більше, ніж за аналогічний період минулого року). В результаті – 8 людей загинули (минулого року в першому кварталі загинули 5 людей).

Аналіз матеріалів розслідування нещасних випадків свідчить, що більшість з них (а саме 81,9%) відбулася з організаційних причин, через невиконання працівниками і керівниками своїх функціональних обов`язків у Системі управління виробництвом і охороною праці, невиконання вимог Закону України "Про охорону праці", недотримання технології робіт і звичайну халатність.

Такий стан справ характерний для деяких підприємств з невеликим штатом співробітників (від 30 до 50), де обов`язки заступника директора по охороні праці виконуються за сумісництвом.

У зв`язку із зростанням виробничого травматизму створена спецкомісія, яка за участю співробітників Держгірпромнагляду, а також воєнізованих рятувальників і силових структур контролює дотримання закону власниками даних підприємств.