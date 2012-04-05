У Києві «замінували» школу

11:11, 05 квітня 2012
Новини регіонів
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Евакуйовували близько 300 учнів та вчителів

У Києві евакуйовували близько 300 учнів та вчителів через «замінування» школи.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС, учора, 4 квітня, до міліції по телефону спецлінії “102” зателефонував невідомий, який сказав, що в приміщенні однієї з загальноосвітніх шкіл столиці закладено вибухівку.

На час проведення обстеження було евакуйовано близько 300 учнів та вчителів зазначеного навчального закладу. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Вжитими заходами встановлено, що це безпідставне повідомлення, з хуліганських спонукань, зробив 13-річний школяр.

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