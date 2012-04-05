У Новій Каховці врятували 6 осіб, човен яких перекинувся

У Новій Каховці Херсонської області працівники водно-рятувальної станції врятували 6 відпочивальників, човен яких перекинувся під час катання по Дніпру.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі територіального управління МНС у Херсонській області, 4 квітня о 20.00 в Новій Каховці в районі пристані на проспекті Дніпровський, приблизно в 200 метрах від берега перекинувся човен з людьми. У воді опинилися відразу 6 людей – 3 чоловіків і 3 жінки, одна з яких вагітна.

За допомогою двох човнів працівники водно-рятувальної станції витягнули постраждалих і доставили на берег.

Всі врятовані виявилися місцевими жителями віком від 18 до 23 років. При цьому, всі, крім вагітної, перебували в стані алкогольного сп`яніння.

Медпрацівники “швидкої допомоги”, які прибулі за викликом, оглянули постраждалих і, діагностувавши у них переохолодження, доставили до місцевої лікарні.