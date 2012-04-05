У Горлівці через спалах газового балона загинула жінка

4 квітня о 22:03 до МНС надійшло повідомлення про спалах газу з подальшим горінням у приватному будинку в Калінінському районі Горлівки Донецької області.

Як повідомляє прес-служба МНС України, на місці пожежі виявлено пошкоджений 50-літровий газовий балон.

Внаслідок інциденту загинула дружина домовласника 1949 року народження. Чоловік 1949 року народження був госпіталізований до реанімаційного відділення міської лікарні № 2 міста Горлівка з опіками 60% тіла.

Пожежа була ліквідована о 00:24 5 квітня. Причина загорання встановлюється. Від Головного територіального управління МНС у Донецькій області залучалось 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.