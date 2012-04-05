В Одесі постраждалим мешканцям дозволили повернутися у квартири

Мешканцям трьох будинків у центрі Одеси, евакуйованим вчора через витік газу, дозволили повернутися у свої квартири.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС в Одеській області.

За їхніми даними, фахівці ПАТ «Одесагаз» знайшли місце витоку газу з трубопроводу і ліквідовують прорив.

«Витік газу з газопроводу низького тиску виявлено на перетині вулиць Базарної і Тираспольської, загроза вибуху або виникнення пожежі минула», - наголошується в повідомленні.

Як нагадали в УМНС, повідомлення про те, що в Одесі біля будинку №95 на вулиці Базарній відчувається сильний запах газу, надійшло до оперативного чергового о 13.30 4 квітня. Щоб гарантувати безпеку мешканців, які проживають у будинках №95, 93 на вулиці Базарній і в будинку №25 на вулиці Тираспольській, було проведено евакуацію до усунення прориву трубопроводу.

Будинок у цьому районі не відключали від газопостачання, експерти з`ясовують причини події.