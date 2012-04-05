У Горлівці згорів трамвай
13:19, 05 квітня 2012Новини регіонів
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Загиблих та постраждалих немає
Сьогодні о 07:35 до оперативно-координаційного центру МНС надійшло повідомлення про пожежу у трамваї на зупинці «Юний технік» на вул. Інтернаціональній міста Горлівки Донецької області.
Як повідомляє прес-служба МНС України, трамвай №8 йшов за маршрутом «Автовокзал – Шахта ім. Калініна».
Пожежники ліквідували пожежу о 07:50. Вже о 09:20 рух трамваїв був відновлений.
Внаслідок загорання вагон знищено повністю.
Загиблих та постраждалих немає. 8 пасажирів, водій та кондуктор самостійно залишили трамвай.
Причина пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
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