У Горлівці згорів трамвай

Сьогодні о 07:35 до оперативно-координаційного центру МНС надійшло повідомлення про пожежу у трамваї на зупинці «Юний технік» на вул. Інтернаціональній міста Горлівки Донецької області.

Як повідомляє прес-служба МНС України, трамвай №8 йшов за маршрутом «Автовокзал – Шахта ім. Калініна».

Пожежники ліквідували пожежу о 07:50. Вже о 09:20 рух трамваїв був відновлений.

Внаслідок загорання вагон знищено повністю.

Загиблих та постраждалих немає. 8 пасажирів, водій та кондуктор самостійно залишили трамвай.

Причина пожежі та матеріальні збитки встановлюються.