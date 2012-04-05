Поляки безкоштовно пролікують 20 хмельничан

Поляки готові організувати безкоштовний двотижневий курс лікування 20 осіб з вадами фізичного та психічного розвитку з Кам’янця-Подільського, що на Хмельниччині.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила завідуюча відділу туризму міськради Наталія Українець.

За її словами, таких домовленостей вдалося досягти делегації Кам’янця-Подільського, яка відвідала місто-побратим Глогув.

“Ми спілкувалися зі старостою Глогувського повіту Рафаелем Рокосевичем та мером міста Яном Зубовські. Вони готові узяти на себе витрати, пов’язані з лікуванням наших громадян та оплатити їхнє перебування. Натомість на владу Кам’янця-Подільського покладаються транспортні витрати”, - сказала вона.

Н.Українець зауважила, що мер міста Михайло Сімешкевич пообіцяв розглянути пропозицію щодо оплати проїзду хворих пацієнтів до Польщі.

Попередньо поїздка запланована на літо цього року.

Наразі міський голова Кам’янця-Подільського доручив Управлінню праці і соціального захисту населення визначитися з категорією хворих, яким необхідне першочергове лікування.

Довідка УНІАН. У Глогуві діє багатопрофільний реабілітаційний центр, де оздоровлюються люди різних вікових категорій – від малюків до пенсіонерів. У центрі лікують хвороби, пов’язані з хребтом, суглобами, наслідками ДЦП, психічні розлади тощо.