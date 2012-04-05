Луганщина: при демонтажі артснаряда тяжко поранено чоловіка

До Старобельської центральної районної лікарні 4 квітня о 21.00 поступив житель села Піщане Старобельського району Луганської області з осколковими пораненнями, одержаними при демонтажі невстановленого вибухонебезпечного предмету.

Про це УНІАН повідомили в Головному територіальному управлінні МНС у Луганській області.

За попередньою оцінкою фахівців, вибухнув артилерійський снаряд часів Другої світової війни, який постраждалий демонтував у своєму сараї.

Станом на сьогоднішній ранок чоловік перебуває в реанімаційному відділенні Старобельської центральної районної лікарні у тяжкому стані.

На місці події працює слідча група Старобельського РВ УМВД, працівники СБУ. Проводяться слідчі дії.