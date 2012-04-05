Луганщина: при демонтажі артснаряда тяжко поранено чоловіка
17:18, 05 квітня 2012Новини регіонів
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Розбирав у своєму сараї
До Старобельської центральної районної лікарні 4 квітня о 21.00 поступив житель села Піщане Старобельського району Луганської області з осколковими пораненнями, одержаними при демонтажі невстановленого вибухонебезпечного предмету.
Про це УНІАН повідомили в Головному територіальному управлінні МНС у Луганській області.
За попередньою оцінкою фахівців, вибухнув артилерійський снаряд часів Другої світової війни, який постраждалий демонтував у своєму сараї.
Станом на сьогоднішній ранок чоловік перебуває в реанімаційному відділенні Старобельської центральної районної лікарні у тяжкому стані.
На місці події працює слідча група Старобельського РВ УМВД, працівники СБУ. Проводяться слідчі дії.
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