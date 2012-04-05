Львову вистачить лікарів, які володіють іноземними мовами

У Львові під час Євро-2012 буде достатня кількість лікарів, які володіють іноземними мовами.

Про це заявив у коментарі УНІАН начальник Управління охорони здоров`я Львівської міської ради Володимир Зуб.

„Під час Євро у бригадах швидкої допомоги будуть лікарі, які володіють англійською, німецькою, польською мовами. Також у диспетчерських швидкої допомоги чергуватимуть працівники, котрі спілкуються іноземними мовами. А для підсилення місто залучає студентів-старшокурсників медичного університету, які володіють англійською”, - зазначив В.Зуб.

На час Євро-2012 у фан-зоні в центрі Львова діятиме три медичні пункти.