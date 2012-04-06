На Львівщині у водоймах масово гине риба

Громадська організація «Разом» звернулася до голови Львівської облдержадміністрації Михайла Костюка з проханням взяти під контроль встановлення причин масової загибелі риби на водоймі у селі Лисиничі на Львівщині і не допустити екологічної загрози у місті Львові та області.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ГО „Разом”.

У переданому УНІАН зверненні, зокрема йдеться про те, що Львівським обласним екологічним клубом ГО «Разом» 24 березня на нижній водоймі, що на території агрофірми «Провесінь», було виявлено масову загибель риби.

Громадські активісти проінформували про ситуацію відповідні природоохоронні служби та засоби масової інформацію та просили вжити заходів з недопущення епідемічних спалахів від великої кількості мертвої риби, провести аналізи води на предмет її безпечності для людей та тварин і встановити причини загибелі риби.

„Повна бездіяльність профільних служб щодо аналізу та локалізації вищенаведеної ситуації змусила звернутися до очільника області з проханням взяти її особисто під контроль і не допустити екологічної загрози”, - йдеться у зверненні.

У Державній екологічній інспекції Львівської області УНІАН повідомили, що запити щодо проведення перевірки у зв’язку із загибеллю риби на водоймі у с.Лисиничі до них находили і зараз проводяться відповідні заходи.

„Проведеним обстеженням було з’ясовано, що дана водойма належить суб’єкту господарювання ВАТ „Агрофірма „Провесінь”. Для проведення позапланової перевірки стану водойми і встановлення причин загибелі риби необхідно отримати дозвіл Державної екологічної інспекції України. 27 березня ми скерували туди відповідні документи для отримання згоди на проведення позапланової перевірки і щойно її отримаємо – розпочнемо перевірку”, - зазначив у коментарі кореспонденту УНІАН в.о. начальника Державної екологічної інспекції у Львівській області Дмитро Штикало.