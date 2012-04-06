Фальшивомонетники збували підроблені купюри через інвалідів

У Запоріжжі винесено вирок фальшивомонетникам, які збували підроблені купюри через інвалідів. Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області, інформація про появу в Запоріжжі підроблених купюр номіналом від 50 до 500 гривень і 50-доларових банкнот з`явилася на початку 2011 року.

«У міліцію із заявами потерпілі не зверталися. Але в ході оперативно-розшукових заходів міліціонерам спочатку вдалося встановити, що збували підробки підлітки-інваліди, які мали за це свій відсоток. Тонкий розрахунок на психологію працював безвідмовно: навіть у разі, коли спливала справжня суть фарбованих папірців, в обдурених людей просто не піднімалася рука на фізично неповноцінного підлітка. Потім правоохоронці вийшли на виготовлювачів фальшивок», - розповіли у відділі зв`язків з громадськістю, зазначивши, що підроблені грошові знаки, виявлені в ході обшуків, були не тільки зовні схожі на справжні купюри, а й мали імітацію водяних знаків і захисних стрічок, а на купюри великого номіналу навіть були нанесені шорсткості.

Щодо 3 затриманих виготовлювачів підроблених банкнот було порушено кримінальну справу за ч.2 ст.199 Кримінального кодексу України (виготовлення або збут підроблених грошей).

«Відповідно до санкцій цієї статті суд засудив одного з фальшивомонетників до 10 років позбавлення волі, другого – до 6 років позбавлення волі. Неповнолітнього пасинка одного з фальшивомонетників, який також брав участь у процесі збуту підроблених купюр, засуджено до 5 років позбавлення волі з відстроченням на 2 роки», - повідомили в ВЗГ ГУ МВС України в Запорізькій області.