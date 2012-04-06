Черкащина: 28-річний чоловік зґвалтував дитину

У місті Ватутіне Черкаської області 28-річний чоловік зґвалтував малолітню дівчину.

Як повідомили УНІАН у прес-групі прокуратури Черкаської області, 5 квітня до Ватутінського міськвідділу міліції звернулася місцева жителька із заявою про те, що 3 квітня невідомий, із застосовуванням фізичного насильства, вступив у статеві відносини з її малолітньою донькою. Судово-медичний огляд виявив у дівчини ознаки зґвалтування.

На даний час 28-річного чоловіка, підозрюваного у вчиненні злочину, затримано. У справі триває досудове слідство.

Прокуратура Черкаської області взяла на король хід досудового слідства у кримінальній справі, порушеній 5 квітня стосовно затриманого за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом) та ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.