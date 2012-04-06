У Херсоні маршрутка в'їхала в опору, постраждали 6 осіб
11:23, 06 квітня 2012Новини регіонів
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Одну госпіталізовано
У Херсоні під час ДТП за участі маршрутки постраждали 6 чоловік.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Територіального управління МНС України у Херсонській області, аварія сталася 5 квітня на перехресті проспекту 200 років Херсона і вул. Блюхера.
Повідомлення про ДТП надійшло о 13.00. При з`ясуванні обставин встановлено, що водій маршрутного автобуса «Богдан» не впорався з управлінням і зіткнувся з електричною опорою. В результаті постраждали 6 пасажирів маршрутки, одного з яких госпіталізовано.
За фактом ДТП проводить розслідування управління ДАІ Херсонської області.
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