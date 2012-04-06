У Херсоні маршрутка в'їхала в опору, постраждали 6 осіб

У Херсоні під час ДТП за участі маршрутки постраждали 6 чоловік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Територіального управління МНС України у Херсонській області, аварія сталася 5 квітня на перехресті проспекту 200 років Херсона і вул. Блюхера.

Повідомлення про ДТП надійшло о 13.00. При з`ясуванні обставин встановлено, що водій маршрутного автобуса «Богдан» не впорався з управлінням і зіткнувся з електричною опорою. В результаті постраждали 6 пасажирів маршрутки, одного з яких госпіталізовано.

За фактом ДТП проводить розслідування управління ДАІ Херсонської області.