Закрили єдину в Україні геріатричну поліклініку

У Дніпропетровську в рамках медичної реформи, що проводиться у регіоні, закрито єдину в місті геріатричну поліклініку, яка щороку обслуговувала близько 10 тис. пенсіонерів.

Про це йдеться у відкритому листі понад 100 пацієнтів поліклініки до голови Дніпропетровської облдержадміністрації та голови обласної ради. Текст листа є у розпорядженні кореспондента УНІАН.

«Нам стало відомо про закриття геріатричної поліклініки на вул. Казакова, 1а, в якій нам надавали допомогу протягом 10-25 років. На відміну від лікарів районних поліклінік, де на прийом пацієнта виділяється 10 хвилин, тут завжди уважно вислуховують пацієнта з урахуванням особливостей віку та наявністю 5-7 захворювань одночасно. Рівень кваліфікації лікарів дозволяє приймати обгрунтовані рішення і пропонувати прийнятні для пацієнта рекомендації, що важливо матеріально. Не можна допустити, щоб старі люди, серед яких багато інвалідів, учасників війни, залишилися без медичного обслуговування, що належним чином не забезпечується районними поліклініками», - наголошується у відкритому листі.

У Департаменті охорони здоров`я Дніпропетровської міської ради журналістам повідомили, що питання про закриття геріатричної поліклініки в рамках медичної реформи узгоджене з Головним управлінням охорони здоров`я Дніпропетровської облдержадміністрації.

Зокрема, за даними департаменту, геріатрична поліклініка не обслуговує тієї кількості пацієнтів, на яку вона розрахована. Натомість в приміщенні поліклініки розміститься амбулаторія, в якій обслуговуватимуться пенсіонери разом з іншими жителями Жовтневого району Дніпропетровська. Картки пацієнтів геріатричної поліклініки будуть передані до амбулаторії. Також тут залишиться працювати частина лікарів, а решту працевлаштують в інших медичних закладах міста.