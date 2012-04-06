Донеччина: з початку року від газу в побуті загинуло 11 людей

З початку поточного 2012 року в Донецькій області при використанні газу в побуті загинуло 11 осіб, тоді як за весь минулий 2011 таких випадків було 9.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Територіального управління Держгірпромнагляду України в Донецькій області.

У повідомленні наголошується, що на Держгірпромнагляд в цілому і державну інспекцію нагляду в газовому комплексі теруправління Держгірпромнагляду в Донецькій області Постановою Кабінету міністрів України покладено функції технічного розслідування нещасних випадків невиробничого характеру, пов`язаних з використанням газу в побуті.

У повідомленні підкреслили, що проведений аналіз матеріалів таких розслідувань свідчить, що більшість нещасних випадків трапляються з вини мешканців, які самовільно, без проекту і навчених фахівців, встановлюють газові прилади, втручаються в систему вентиляції.