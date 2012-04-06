Кіровоградщина: у смерті немовляти звинувачують лікарів

На Кіровоградщині органи прокуратури звинувачують лікарів пологового відділення Компаніївської центральної районної лікарні в смерті немовляти.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Новонароджений хлопчик помер під час пологів у дев’ятнадцятирічної жінки. На підставі матеріалів перевірки за фактом смерті порушено кримінальну справу стосовно медичних працівників лікарні. Останнім інкримінується неналежне виконання своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки. Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.140 Кримінального кодексу України.

Для розслідування кримінальну справу направлено за підслідністю до Компаніївського райвідділу УМВС у Кіровоградській області.