У Криму тиждень шукають глухонімого підлітка

Сьогодні, 6 квітня, о 07:30 були продовжені пошуки 16-річного хлопця, який зник 30 березня під час міжнародних змагань зі спортивного орієнтування поблизу Ангарського перевалу в Криму.

Як повідомляє прес-служба МНС України, координацію пошуково-рятувальних робіт здійснює Головне територіальне управління МНС в Криму та спеціалізовані служби цивільного захисту. На місці події організовано штаб на чолі з заступником начальника ГТУ МНС у Криму полковником служби цивільного захисту А.Ткаченком.

До пошуків дитини залучені 100 рятувальників та 5 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, 16-річний глухонімий Костянтин Магденко з Полтави - учасник міжнародних змагань зі спортивного орієнтування - 30 березня не прийшов до фінішу. Спочатку спортсмени намагалися розшукати підлітка самостійно, пізніше - звернулися по допомогу до міліції.

31 березня хлопчика шукали співробітники МНС і МВС, фахівці-кінологи, працівники контрольно-рятувальної служби, лісники, учасники змагань.

Пошуки тривають досі.