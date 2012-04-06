Кіровоградщина отримала понад 900 тонн гуманітарної допомоги

Протягом 2011 року Кіровоградська область отримала 906 тонн гуманітарної допомоги.

Про це кореспондента УНІАН повідомили в Кіровоградській обласній державній адміністрації.

Гуманітарна допомога, в основному, призначалась для вихованців шкіл-інтернатів, пацієнтів лікарень, ветеранських та релігійних організацій, соціально незахищених громадян.

Матеріальну підтримку також отримували територіальні центри з обслуговування пенсіонерів та непрацездатних громадян і служби у справах дітей.

Основними видами гуманітарної допомоги були одяг, взуття, велосипеди, медичне й опалювальне обладнання, меблі, матраци, сантехніка.

Особливу увагу благодійні фонди приділяли особам з обмеженими фізичними можливостями. Протягом 2011 року в область було завезено 125 інвалідних візків, 135 ходунків, 103 пари милиць, 10 тренажерів для інвалідів, 12 функціональних ліжок, 75 предметів догляду за хворими.

Всього на території Кіровоградщини на початок 2012 року було зареєстровано 29 отримувачів гуманітарної допомоги.