Вінниччина: виявлено 10,5 т непридатної молокопродукції

У Літинському районі Вінницької області працівники міліції під час перевірки вантажного автомобіля виявили майже десять з половиною тонни молочної продукції, непридатної для вживання.

Про це повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

Днями працівники ветеринарної міліції спільно з працівниками дорожньо-патрульної служби УДАІ у Літинському районі Вінницької області зупинили вантажний автомобіль «МАН», у термічній буді якого була виявлена молочна продукція.

Під час перевірки документів у 28-річного водія було з’ясовано, що дана продукція перевозиться без відповідних супровідних ветеринарних документів щодо її якості. Водій вантажівки надав працівникам міліції товарно-транспортну накладну, у якій зазначено, що він перевозить твердий сир «Російський» вагою 7 тонн. Оглянувши вантаж, міліціонери виявили сир «Російський», «Голландський» та сирну масу у поліетиленових мішках загальною вагою 10 450 кг.

На твердих сирах було подвійне маркування. На одній з етикеток зазначено, що сир виготовлений на початку 2011 року, на іншій – на початку 2012 року. На мішках з сирною масою відсутнє будь-яке маркування.

Попередньо встановлено, що вантаж направлявся з Тернопільщини до Сумщини на переробку, і належить він жительці Сумської області, яка понад 15 років займається підприємницькою діяльністю у молочній галузі. З вилученої сирної продукції мали зробити плавлені сири.

Водія вантажівки притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 107 КУпАП «Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог», яка тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Наразі вирішується питання про утилізацію даної продукції та притягнення жінки-підприємця до адміністративної відповідальності за ст. 107 КУпАП.