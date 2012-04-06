У Кіровограді лікарі обпекли обличчя 2-місячній дівчинці

Прокуратура Кіровограда порушила кримінальну справу стосовно медичних працівників обласної дитячої лікарні, які допустили, що під час оперування двохмісячна дівчинка отримала опік обличчя.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Медикам інкримінують неналежне виконання своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки. Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.140 Кримінального кодексу України.