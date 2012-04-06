У Києві психічно хвору жінку зняли з козирка балкона
16:55, 06 квітня 2012Новини регіонів
0
Жінку побачили перехожі й одразу викликали на допомогу рятувальників.
5 квітня у Києві на вул. Малиновського, 28-б, жінка 1947 р.н. опинилася на козирку балкона на третьому поверсі. За попередніми даними, жінка страждає на психічні захворювання.
Як повідомляє прес-служба МНС України, жінку побачили перехожі й одразу викликали на допомогу рятувальників.
Прибувши на місце події, співробітники МНС за допомогою триколінної драбини піднялися до жінки та на руках спустили її на землю. Жінка медичної допомоги не потребувала.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter