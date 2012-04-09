Сторічна Параска Король жодного разу не пила таблеток

Президент України Віктор Янукович привітав зі столітнім ювілеєм жительку села Озеро Володимирецького району Рівненської області Парасковію Король.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, вітального листа від Глави держави, а також квіти і подарунки вручила заступник голови ОДА Світлана Сад.

Довгожительку також привітали представники місцевої влади, мешканці села та молодь.

Ювілярка подякувала гостям за привітанні і заспівала для них українських пісень, які, за словами довгожительки, «супроводжували її протягом усього життя».

П.Король розповіла гостям, що співала у церковному хорі, знає багато молитов, якими навчилася лікувати людей. Ці знання вона вже передала своїй онуці, а сама й досі лікується винятково травами.

За 100 років П.Король так і не дізналася, що таке медикаменти, і не випила жодної таблетки, розповідають її діти. Пригадує, як любила збирати гриби, ягоди та цілющі трави, не цуралася усякої роботи, бо сама виховувала трьох дітей, адже чоловік загинув на фронті.

Нині ювілярка проживає у сина. Є у довгожительки велика родина – 9 внуків і 16 правнуків. Їх вона навчає не боятися роботи та любити життя.