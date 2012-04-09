У Житомирі відбувся Марш тверезості

У Житомирі в рамках відзначення Всесвітнього дня здоров`я вперше відбувся Марш тверезості, покликаний привернути увагу житомирян до тверезого способу життя.

Як передає кореспондент УНІАН, кілька десятків учасників акції пройшли головними вулицями міста, а потім відбувся інформаційний мітинг-акція.

«Проведенням даного заходу тверезі житомиряни привертають увагу громадськості до тих трагічних наслідків вживання алкогольних виробів і тютюну, які щорічно вбивають близько 166 000 українських громадян»,- сказав активіст руху «Тверезий Житомир» Павло Коваль.

За його словами, це – «лише офіційні цифри, без урахування непрямих причин: напився замерз, напився втопився, повісився, зарізав, згорів, під машину потрапив або сам наїхав».

«І справа тут зовсім не у зловживанні. Для того, щоб народити дитину-каліку або потрапити в ДТП у стані алкогольного сп`яніння не обов`язково ставати алкоголіком: можна випити тільки раз, на свято, але «вдало», - додав активіст.

На акції також наголошувалося, що по відношенню до алкоголю існує не тільки варіант так званого помірного його вживання, а й свідома тверезість, без якої неможливий повноцінний розвиток особистості.