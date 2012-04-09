В Одесі горів військовий госпіталь

Потерпілих немає

7 квітня о 03.40 Одесі виникло загорання даху та горищного приміщення 3-поверхової будівлі поліклініки 411 військового госпіталю. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій, внаслідок пожежі вогнем пошкоджено дах та перекриття на загальній площі близько 100 кв. м. Проводиться розбирання даху, перекриття та перегородок на 3 поверсі. Загиблих та постраждалих не має. О 6.52 пожежно-рятувальні підрозділи локалізували пожежу.

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