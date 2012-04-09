В Одесі горів військовий госпіталь
10:27, 09 квітня 2012Новини регіонів
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Потерпілих немає
7 квітня о 03.40 Одесі виникло загорання даху та горищного приміщення 3-поверхової будівлі поліклініки 411 військового госпіталю.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій, внаслідок пожежі вогнем пошкоджено дах та перекриття на загальній площі близько 100 кв. м.
Проводиться розбирання даху, перекриття та перегородок на 3 поверсі.
Загиблих та постраждалих не має.
О 6.52 пожежно-рятувальні підрозділи локалізували пожежу.
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