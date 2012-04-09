У Херсоні в санаторії на грип захворіли 26 дітей
10:41, 09 квітня 2012Новини регіонів
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Проводиться обстеження
У Херсоні в дитячому пульмонологічному санаторії на грип захворіли 26 дітей.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, 8 квітня із санаторію «Дніпро» до обласної інфекційної лікарні було доставлено 26 дітей з попереднім діагнозом «ГРЗ-грип». Стан здоров`я дітей задовільний.
Проводиться обстеження. Результати аналізів і точний діагноз будуть відомі сьогодні.
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