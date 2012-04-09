У Херсоні в санаторії на грип захворіли 26 дітей

У Херсоні в дитячому пульмонологічному санаторії на грип захворіли 26 дітей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, 8 квітня із санаторію «Дніпро» до обласної інфекційної лікарні було доставлено 26 дітей з попереднім діагнозом «ГРЗ-грип». Стан здоров`я дітей задовільний.

Проводиться обстеження. Результати аналізів і точний діагноз будуть відомі сьогодні.