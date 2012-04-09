Столична влада кличе киян на загальноміську толоку

У Києві 12 квітня пройде загальноміська толока - розпорядження КМДА.

Підписано розпорядження КМДА про проведення загальноміської толоки з озеленення та благоустрою столиці у четвер, 12 квітня.

Текст розпорядження оприлюднено на офіційному сайті столичної влади.

Згідно з прийнятим рішенням, толока розпочнеться о 14.00.

Розпорядженням створено і затверджено організаційний комітет із проведення загальноміської толоки, який очолив перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак.

Структурним підрозділам КМДА, райдержадміністраціям, комунальним підприємствам та установам доручено забезпечити обов’язкову участь своїх працівників у весняній толоці та сприяти своєчасному направленню людей для участі у заході.

Документом також передбачено залучення учнівської та студентської молоді до толоки.

«Київзеленбуд», «Київавтодор» спільно з райдержадміністраціями повинні забезпечити учасників робіт з озеленення та благоустрою належним інвентарем, посадковим матеріалом, а також збір та вивезення побутових відходів.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня у прямому ефірі каналу «Київ» голова КМДА Олександр Попов повідомив про намір організувати та провести 12 квітня у столиці у рамках двомісячника з благоустрою загальноміський «чистий четвер».