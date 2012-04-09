У Луганську іномарка на пішохідному переході збила вагітну
11:18, 09 квітня 2012Новини регіонів
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У тяжкому стані
У Луганську водій автомобіля Hyundai Tucson збив на пішохідному переході двох людей.
Як повідомили УНІАН у відділі з питань зв`язків з громадськістю ГУМВС у Луганській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 6 квітня о 19.50 у центрі міста.
У результаті ДТП двох постраждалих – жінку 1991 року народження і чоловіка 1987 року народження - з важкими травмами госпіталізовано до Луганської обласної клінічної лікарні.
За інформацією місцевих ЗМІ, які посилаються на очевидців ДТП, жінка була вагітна.
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