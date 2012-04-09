На шахті у Молодогвардійську загинув бульдозерист

Бульдозер впав з висоти 80 м

На території СП «Шахтоуправління «Молодогвардійське» (м. Молодогвардійськ Луганської області) у неділю загинув бульдозерист підрядної організації. Нещасний випадок стався при переформовуванні порідного відвалу - бульдозер впав з висоти 80 метрів з працівником всередині, повідомили УНІАН у прес-службі територіального управління Державної служби гірничого нагляду і промислової безпеки України (Держгірпромнагляд) у Луганській області. Бульдозерист помер від численних переломів і черепно-мозкової травми.

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